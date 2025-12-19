Девушка "жениха" с прямой линии "Итогов года" ответила согласием

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов пришел в Гостиный Двор с яркой табличкой с надписью "Хочу жениться"

Кирилл Бажанов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, сделавший предложение руки и сердца в эфире "Итогов года с Владимиром Путиным", услышал от возлюбленной "да".

"Не знала [о задумке]. Ответила "да", - сообщил журналист в беседе с ТАСС.

Молодой человек пришел в Гостиный Двор с яркой табличкой с надписью "Хочу жениться", украшенной пятью нарисованными сердечками. Сам Бажанов надел алую бабочку и приколол на лацкан пиджака акцентную брошь в тон.