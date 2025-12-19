Герой России Очир-Горяев назвал детей 90-х основным костяком в зоне СВО

На них можно равняться, подчеркнул Герой РФ

Герой России Наран Очир-Горяев © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Люди, рожденные в 1990-е годы, являются основным костяком в зоне спецоперации, они - герои, на них можно равняться. Об этом заявил Герой России Наран Очир-Горяев на "Итогах года".

"Дети 90-х - это основной костяк [в зоне спецоперации] сейчас, они герои, на них можно равняться", - подчеркнул Герой России, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о том, как себя проявляют молодые люди, которые служат под командованием Очир-Горяева.