На Урале объявили штормовое предупреждение из-за морозов

В нескольких регионах Уральского федерального округа ожидается резкое похолодание ночью и утром 20-21 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО) из-за резкого похолодания ночью и утром 20-21 декабря. Об этом сообщили в региональных гидромедцентрах.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром 20-21 декабря на крайнем севере Свердловской области ожидается сильный мороз от минус 40 до минус 42 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, до 21 декабря местами в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется аномально холодная погода, когда среднесуточная температура воздуха опустится на 15 градусов и более ниже климатической нормы. Температура ночью опустится до минус 40 градусов, при прояснении до минус 45, днем до минус 34 градусов, местами до минус 42 градусов.

В региональных ГУ МЧС предупредили, что жителям нужно быть предельно внимательными в эти даты. Без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, по выходу за территорию населенных пунктов ставить в известность о маршрутах следования и времени прибытия на конечный пункт, не перегружать сети электрическими приборами и следить за исправностью электроприборов, печей и дымодохов.