Путин заверил, что качество подготовки по рабочим специальностям в РФ будет повышаться

Продолжится также реализация программ целевой подготовки кадров, отметил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Качество образования по рабочим профессиям будет повышаться в России, в том числе за счет включения бизнеса и предприятий в систему подготовки специалистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Специалитет - очень важное направление нашей работы. Мы будем проводить конкурсы, повышать качество образования, сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях, будем и дальше пытаться заинтересовывать представителей бизнеса. Но, кстати говоря, они - самые большие "заинтересанты" - включились давно уже в эту работу с тем, чтобы молодой человек мог и учиться, и одновременно проходить практику", - сказал он.

Путин отметил, что также будут продолжены программы целевой подготовки кадров. "Целый набор мер, и будем их только усиливать, будем обязательно работать в этом направлении", - отметил глава государства.