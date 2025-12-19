Прием по целевым договорам в педвузах РФ в 2025 году составил более 3 тыс. студентов

Важным направлением является не обязательная отработка для всех студентов педвузов, а развитие программы целевого набора студентов, отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Прием по целевым договорам в 36 педагогических вузах в 2025 году превысил 3 тыс. студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на слова его главы Сергея Кравцова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что для студентов педагогических вузов не вводится обязательная отработка после завершения учебы.

"На сегодняшний день программы целевого обучения успешно реализуются в каждом педагогическом университете страны. В 2025 году прием по целевым договорам в 36 педагогических вузах составил более 3 тыс. студентов. Сегодня стоит задача последовательно расширять это направление, потому что именно целевой прием позволяет нам готовить специалистов необходимых квалификаций по тем направлениям, в которых сохраняется потребность. Мы видим в нем один из ключевых механизмов решения кадрового вопроса", - приводятся в сообщении слова министра.

Ранее он также выразил свою позицию по данному вопросу, подчеркнув, что важным направлением является не обязательная отработка для всех студентов педвузов, а развитие программы целевого набора студентов. Министр предложил расширять механизм целевого приема под конкретные образовательные учреждения, что позволит подготовить специалистов именно там, где они наиболее востребованы.

По его словам, такое решение обеспечит большую мотивацию молодых преподавателей и повысит качество образовательного процесса, поскольку выпускники будут поступать на работу в заранее выбранные учебные заведения с учетом потребностей регионов и самих студентов.

В пресс-службе ведомства отметили, что целевики часто получают дополнительные меры поддержки от региона-заказчика, будь то повышенная стипендия, помощь с проживанием или иные формы социальных гарантий во время обучения. Выпускники по завершении целевого обучения могут рассчитывать на гарантированное рабочее место в конкретной образовательной организации. С самого начала обучения студент тесно связан со своей будущей школой. Это позволяет проходить практику и знакомиться с коллективом, что делает процесс адаптации после вуза максимально гладким.