К синхротрону РИФ построят новую дорогу до конца 2027 года

Синхротрон станет флагманом научной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Новую дорогу протяженностью около километра построят к будущему синхротрону "Русский источник фотонов" (РИФ), который будет создан на острове Русский, до конца 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Администрация Владивостока проектирует дорогу к будущему синхротрону "Русский источник фотонов", который будет создан на острове Русский. Уже определен подрядчик, который подготовит всю необходимую проектно-сметную документацию и до конца 2027 года построит новую дорогу протяженностью около километра", - говорится в сообщении.

Там отметили, что синхротрон станет флагманом научной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и позволит ученым решать задачи в области физики и материаловедения, освоения Мирового океана, экологии и развития передовой компонентной базы.

Журналист из Новосибирска во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным упомянул строительство Сибирского кольцевого источника фотонов. Путин отметил, что такое же оборудование создается во Владивостоке.

"Русский источник фотонов" - это строящаяся на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уникальная научная установка класса "мегасайенс", которая станет восточным форпостом притяжения специалистов в области материаловедения, биотехнологий, медицины и Мирового океана. Строительство синхротрона РИФ ведется в рамках Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, в которой НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией.

СКИФ - это строящаяся под Новосибирском мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения. СКИФ, запуск которого намечен на конец 2025 года, позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении.