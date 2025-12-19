Под Тверью газифицируют село после жалобы жителей Путину

Работы по подготовке включения населенного пункта в программу газификации запланировали на 2026 год

ТВЕРЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Работы по подготовке включения в программу газификации деревни Новое Чопрово под Тверью, проблему которой транслировали на экране во время прямой линии президента РФ Владимира Путина, начнутся в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Королева предприняты необходимые меры для оценки возможностей обеспечения газоснабжения в данном населенном пункте. <…> Как отмечают в администрации муниципального образования, на 2026 год запланированы работы по подготовке включения населенного пункта в программу газификации", - говорится в сообщении

Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина от местных жителей был транслирован вопрос, касающийся отсутствия газа в деревне Новое Чопрово Калининского округа. В данном населенном пункте проживают 28 человек, социальные объекты отсутствуют. "Специалисты Министерства энергетики и ЖКХ Тверской области, "Газпрома" и администрации Калининского округа оперативно выехали на место, пообщались с населением, уточнили потребности в газификации", - добавили в пресс-службе.