Фонд поддержки деятелей культуры Бабкиной прекратил деятельность

Это решение носит исключительно организационно-управленческий характер и направлено на концентрацию ресурсов, сообщили в пресс-службе фонда

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки деятелей культуры народной артистки России Надежды Бабкиной прекратил деятельность в рамках плановой оптимизации благотворительной работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"В рамках плановой оптимизации и упорядочения благотворительной деятельности принято решение о прекращении деятельности фонда с дублирующими направлениями деятельности. Данное решение носит исключительно организационно-управленческий характер и направлено на концентрацию ресурсов с целью повышения эффективности деятельности в сфере поддержки отечественной культуры", - сказали собеседники агентства.

Они отметили, что Фонд поддержки деятелей культуры был создан в 1996 году с целью реализации задач узконаправленного характера, и "за время своей деятельности фонд реализовал ряд социально значимых и культурных инициатив".

В то же время, как подчеркнули представители фонда, Бабкина, будучи президентом Фонда поддержки деятелей культуры, возглавляет действующий благотворительный фонд (БФ) "Народная певческая культура"."Фонд реализует ряд программ широкой направленности, включая проведение фестивалей, благотворительных программ, театральных и просветительских проектов в различных регионах России. <…> В настоящее время БФ "Народная певческая культура" успешно интегрировал в свою работу все направления и проекты, ранее реализуемые Фондом поддержки деятелей культуры", - подчеркнули в организации.