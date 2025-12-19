МВД помогает получить гражданство РФ обратившейся к Путину пенсионерке

Людмила Кондратьева обратилась к президенту РФ через кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции оказывают помощь в получении российского гражданства пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, которая обратилась к президенту РФ через кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из полиции Кольского района Мурманской области оказывают необходимую помощь в получении российского гражданства пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой. Она обратилась к президенту Российской Федерации через кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" и сообщила о затруднениях в оформлении необходимых документов", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что в сентябре женщина приехала в город Колу Мурманской области к своей дочери и приняла решение остаться в РФ. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство в РФ. "Рада сообщить, что сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Кольскому району Мурманской области завершили все необходимые процедуры и приняли решение о выдаче ВНЖ. Вместе с представителями "Народного фронта" полицейские посетили Людмилу Владимировну и вручили документ", - добавила представитель ведомства.

По ее словам, уже готовятся необходимые справки для ее приема в гражданство Российской Федерации, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки.