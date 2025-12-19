Слуцкий предложил присвоить звание "Ветеран труда" многодетным матерям

ЛДПР также подготовит пакет законопроектов по итогам прямой линии с президентом РФ "с большим уклоном на социальную сферу, а также поддержку материнства и доступности жилья", отметил ее председатель

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ЛДПР разработает законопроект о присвоении почетного звания "Ветеран труда" женщинам, воспитавшим трех и более детей. Об этом ТАСС сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

Как отметил парламентарий, президент России Владимир Путин на "Итогах года" подтвердил курс на максимальную поддержку многодетных семей и признание материнского труда, приравняв звание "Мать-героиня" к почетному званию "Герой труда".

"ЛДПР поддерживает посыл президента России и готовит законопроект о присвоении почетного звания "Ветеран труда" воспитавшим трех и более детей до 18 лет, чтобы распространить подобные меры на всю страну", - сказал Слуцкий.

По его словам, партия также подготовит пакет законопроектов по итогам прямой линии с президентом РФ "с большим уклоном на социальную сферу, а также поддержку материнства и доступности жилья".