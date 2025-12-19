Путин пообещал обсудить вопросы профориентации ветеранов СВО с Минобороны

Необходимо "найти этот перечень профессий и соответствующим образом настроить эту систему, чтобы она эффективно работала", заявил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность системы профориентации ветеранов спецоперации на Украине. В беседе с помогавшим в подготовке прямой линии волонтером Ильей Грязновым глава государства пообещал обсудить этот вопрос с Минобороны, фондом "Защитники Отечества" и Минтрудом.

"Обязательно поговорю с Минобороны, и с фондом "Защитники Отечества", и с Минтрудом, - пообещал президент. - Надо просто найти этот перечень профессий и соответствующим образом настроить эту систему, чтобы она эффективно работала".

"Если у вас есть какие-то идеи, связанные с этими направлениями, - добавил Путин, обращаясь к волонтерам, - давайте подумаем".

"Нужно расширять этот список [профессий] настолько, насколько это возможно", - заключил российский лидер.