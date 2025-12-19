Свыше 1 тыс. профориентационных мероприятий провели в Липецкой области по нацпроекту

В реализации проекта активное участие принимают колледжи, вузы и ведущие промышленные предприятия области

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. профориентационных мероприятий для учащихся 6-11-х классов состоялось в Липецкой области в 2025 году в рамках проекта "Билет в будущее", являющегося частью национального проекта "Образование". Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Билет в будущее", являющийся частью национального проекта "Образование", успешно реализуется в регионе для всех школьников 6-11-х классов. В 2025 году для них было проведено свыше 1 тыс. различных профориентационных мероприятий", - сказал Артамонов.

Ключевой особенностью проекта является его практическая направленность, отметил губернатор, пояснив, что в реализации проекта активное участие принимают колледжи, вузы и ведущие промышленные предприятия области.

"Школьники могут попробовать себя в самых востребованных профессиях: от робототехники и IT-технологий до металлообработки и дизайна. Для сопровождения ребят в регионе создано и обучено целое сообщество педагогов-навигаторов, которые помогают школьникам на всех этапах профессионального самоопределения", - пояснил Артамонов.

Губернатор добавил, что региональный оператор проекта "Билет в будущее" Институт развития образования Липецкой области получил благодарственное письмо от Министерства просвещения РФ и Фонда гуманитарных проектов за высокие результаты в его реализации.

"Мы создаем для липецких школьников реальную возможность "примерить" профессию и сделать осознанный выбор в пользу своего будущего. Мы и дальше будем всесторонне поддерживать это направление", - подчеркнул Артамонов.