В Абхазии назвали победителей конкурса "Взгляд-2025" им. фотографа ТАСС Андрея Соловьева

Конкурс проводится с целью популяризации объективной профессиональной журналистики в области сотрудничества республики с Россией

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

СУХУМ, 19 декабря. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества в Абхазии назвало имена победителей четвертого конкурса среди журналистов и блогеров "Взгляд-2025" имени Героя Абхазии фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева. На церемонии награждения присутствовали представители правительства Абхазии, столичной мэрии, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, передает корреспондент ТАСС.

Конкурс "Взгляд-2025" проводится с целью популяризации объективной профессиональной журналистики в области сотрудничества Республики Абхазия с Российской Федерацией. Победителей определяли в различных номинациях.

Победителем конкурса в номинациях "Лучший телевизионный материал" и "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" стала корреспондент "Гал-медиа" Теа Басариа, ведущая радио "Sputnik Абхазия" Амра Кварчия стала победительницей в номинациях "Лучший радиоматериал" и "100 лет народной дипломатии". Главный редактор абхазоязычной газеты "Апсны" Ахра Анкваб победил в номинации "Лучший печатный материал", а корреспондент "Sputnik Абхазия" Асмат Цвижба - в номинации "Лучший материал на интернет-ресурсах, личных блогах".

Ведущая радио "Sputnik Абхазия" Наала Мукба победила в номинации "Деятельность представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и традиции российско-абхазского культурно-гуманитарного сотрудничества", а корреспондент "Апсныпресс" Эльвира Горзолия в номинации "80 лет со дня рождения Владислава Ардзинбы". Ведущая радио "Sputnik Абхазия" Лана Абшилава удостоилась специального приза "Тематика СВО", корреспондент "Абаза-ТВ" Марианна Котова победила в номинации "Добровольческое движение в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.", специального приза удостоилась режиссер "Абаза-ТВ" Виола Кокоскерия.

Организатором конкурса выступает представительство Россотрудничества в Республике Абхазия. Победителям вручили ценные призы и дипломы. Они также будут рекомендованы для участия в Международных учебно-образовательных поездках, конкурсах и программах Россотрудничества.