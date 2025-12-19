"Жениху" с прямой линии "Итогов года" предложили оформить брак в Москве

Журналист Кирилл Бажанов предложил своей девушке выйти за него замуж во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Журналиста из Екатеринбурга Кирилла Бажанова, который предложил своей девушке выйти за него замуж во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", пригласили зарегистрировать брак в столице.

"Журналист сделал предложение своей избраннице прямо во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Приглашаем влюбленных, Кирилла и Ольгу, создать свою семью в Москве! Для вас открыты двери дворцов бракосочетания и уникальных площадок проекта мэра "Новые адреса счастья", - отметили в Telegram-канале столичного управления ЗАГС.

Ранее в беседе с ТАСС Бажанов сообщил, что девушка ответила "да".