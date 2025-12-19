Россельхознадзор не выявил инфекций у погибших тюленей в Каспийском море

Специалисты провели исследование по 21 заболеванию, результаты всех оказались отрицательными

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор Дагестана не обнаружил возбудителей инфекционных заболеваний у тюленей, погибших на побережье Каспийского моря в начале декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Образцы проб, направленные в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире, не показали наличие ДНК вирусов Orthopoxvirus, микроорганизмов Mycoplasma, а также ряда возбудителей аденовируса. Всего было проведено исследование по 21 заболеванию, результаты всех оказались отрицательными", - отметили в ведомстве.

Россельхознадзор Дагестана выдал предостережения в четыре муниципалитета для утилизации выброшенных на берег туш тюленей.

"Предостережения были объявлены администрациям МО Ленинского района г. Махачкалы, а также Карабудахкентского, Каякентского, Дербентского районов. Данные предписания требуют незамедлительного выполнения работ", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в профильном ведомстве, число погибших тюленей на берегу Каспийского моря достигло 566 краснокнижных особей.