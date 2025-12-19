Путин поздравил "Строгановку" с 200-летним юбилеем

Президент РФ отметил вклад университета в сохранение наследия России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил профессорско-педагогический состав, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова (РГХПУ) с 200-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что сегодня коллектив Строгановского университета, студенты и аспиранты чтут уникальные традиции предшественников, вносят созидательный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия", - отметил глава государства.

Путин отметил большой, достойный путь вуза и напомнил о том, что в учреждении складывались и развивались известные творческие школы, увлеченно работали педагоги и наставники. По его словам, их труд подарил миру блистательную плеяду талантливых живописцев, графиков, скульпторов, искусствоведов, реставраторов, прославивших страну.

"Убежден, что, сохраняя связь времен и открытость всему новому, ваш университет и впредь будет успешно развиваться, объединять в своих стенах одаренную, целеустремленную молодежь", - добавил президент, пожелав реализации планов и всего самого доброго.

Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова, открытый в 1825 году, - одно из старейших художественных учебных заведений РФ в области промышленного, монументально-декоративного и прикладного искусства и искусства интерьера.