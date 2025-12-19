Бастрыкин потребовал доклад о проверке по обращению о некачественной дороге в Коми

Жители обратились на прямую линию с президентом России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по обращению о нарушении прав жителей Республики Коми, обратившихся на прямую линию с президентом России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе прямой линии прозвучало обращение о ненадлежащем качестве дорожной инфраструктуры. В нем отмечалось, что участок автомобильной дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар длительное время находится в неудовлетворительном состоянии.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Коми Исаеву А. Н. доложить о ходе проверки. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.