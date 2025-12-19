Le Parisien: метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

По данным газеты, часть украденного представляет собой объекты культурного наследия Франции

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Метрдотель Елисейского дворца на протяжении двух лет выносил посуду из этой парижской резиденции президента Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

По данным издания, сотрудник Елисейского дворца в возрасте примерно 40 лет по имени Тома М. украл около 100 предметов: тарелок, чашек и другой посуды, использовавшейся для торжественных государственных ужинов и других мероприятий. Часть украденного представляет собой объекты культурного наследия Франции. Газета отмечает, что сотрудник, в частности, отвечал за сервировку столов и ведение учета посуды.

Сообщается, что метрдотель передавал предметы мужчине около 30 лет по имени Жислен М. - коллекционеру фарфоровых изделий, проживающему в Версале и работающему в Лувре смотрителем одного из залов. Метрдотель выносил посуду на протяжении двух лет, однако заметили это только недавно, когда пропажа стала слишком явной. Он также фальсифицировал протоколы инвентаризации.

Жандармы тем не менее смогли обнаружить краденое в результате обысков в домах метрдотеля и его подельника. Суд обязал мужчин вернуть награбленное и поместил их под судебный контроль. Кроме того, коллекционеру запретили работать в Лувре, а метрдотель был вынужден уволиться из Елисейского дворца. В то же время судебный процесс еще не завершен, он продолжится в феврале 2026 года.

Здание Елисейского дворца было построено в 1722 году архитектором Арман-Клодом Молле на еще не обжитом тогда месте бывших парижских огородов по заказу графа Эвре. Граф оплатил строительство деньгами своей богатой супруги, с которой развелся вскоре после окончания строительства. Историки утверждают, что брак был заключен графом исключительно ради денег и постройки особняка, который позволил бы ему повысить свой статус в высшем обществе.

После смерти графа особняк был куплен Людовиком XV для своей любовницы мадам де Помпадур. При Наполеоне I здание приобрел маршал Иоахим Мюрат, женатый на сестре Наполеона Каролине. В память о нем в дворце остался зал Мюрата, в котором каждую среду проходят заседания Совета министров Франции. Резиденцию президента Французской Республики обслуживает около 800 человек, на ее содержание выделяется около €125 млн в год.