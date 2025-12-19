В Красноярском крае 60 педагогов получили премии за успехи учеников

Премии по 100 тыс. рублей получили пять педагогов за подготовку призеров всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и учитель истории средней школы №143 Ольга Кравчук © Официальный канал Правительства Красноярского края в MAX

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Михаил Котюков вручил государственные премии Красноярского края в сфере образования педагогам, чьи ученики добились особых успехов. 60 работников краевых и муниципальных учреждений среднего образования удостоены денежного поощрения, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.

В 2025 году комиссия по присуждению краевых госпремий рассмотрела более 100 ходатайств. Пять премий по 100 тыс. рублей присуждены педагогам за подготовку призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Еще пятьдесят пять учителей получили по 50 тыс. рублей за подготовку победителей заключительных этапов олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, а также спортивных мероприятий.

"Очень важно в школьные годы заложить ребятам желание учиться, большую любовь к своей Родине, чувство настоящего патриотизма и веру в то, что талант всегда позволит реализовать самые смелые ожидания. Ваши ученики и воспитанники добились в этом году очень хороших результатов. Они показали, что можно побеждать на всероссийских олимпиадах и соревнованиях, демонстрировать свой уровень образования и способностей. Я хочу вас поблагодарить и от себя, и от всего Красноярского края", - отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, слова которого приводит пресс-служба.

Церемония награждения прошла в Национальном центре "Россия" на Енисее.

По поручению губернатора Михаила Котюкова в крае активно развивается собственная концепция выявления, поддержки и развития способностей детей и молодежи. Растет количество специализированных классов, в которых образовательные программы выстроены совместно с вузами, что позволяет изучать предметы на углубленном уровне. Для увлеченных ребят работают технопарки "Кванториум", центры цифрового образования "ИТ-куб", каждый год проходит набор в физико-математическую школу СФУ и железногорскую Школу космонавтики. Увеличилось количество программ в краевой информационной системе "Навигатор дополнительного образования". В регионе поддерживают как одаренных ребят, так и учителей, которые с ними работают. Государственные премии в сфере образования - один из примеров такой поддержки.