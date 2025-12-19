Путин поблагодарил слабовидящего волонтера из Севастополя

Мужчина состоял в ополчении Донбасса и был активистом Крымской весны, а в настоящее время из-за проблем со зрением помогает людям как волонтер Народного фронта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил слабовидящего мужчину из Севастополя, который состоял в ополчении Донбасса и был активистом Крымской весны, а в настоящее время из-за проблем со зрением помогает людям как волонтер Народного фронта.

В ходе общения президента с волонтерами, присутствовавшими на "Итогах года", к главе государства обратился слабовидящий волонтер, который рассказал, что является одним из активистов Крымской весны, был добровольцем и состоял в ополчении Донбасса. У президента волонтер попросил "сделать страну лучше".

"Спасибо тебе большое!" - поблагодарил его президент.

Путин уточнил, чем может помочь молодому человеку, и чем тот занимается, какие строит планы на дальнейшую жизнь.

"Помогаю стране стать лучше. [Занимаюсь] Народным фронтом, собаку-поводыря получил. Обучился на массажиста. Самое главное, вы спросили, чего хочу: хочу победить, чтобы стране было лучше. Всего остального добьемся", - ответил волонтер.