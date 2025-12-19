В ГД внесли законопроект об электронном оформлении инструктажей по охране труда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается перевести в электронный вид оформление документов о прохождении инструктажей по охране труда. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. "Оформление документов, подтверждающих прохождение инструктажей по охране труда, осуществляется работодателем посредством цифровой платформы "Работа в России", - говорится в законопроекте.

Для подписи таких документов могут использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись, выданная с использованием инфраструктуры электронного правительства.

Согласно пояснительной записке, перевод инструктажей в электронный вид позволит оптимизировать работу крупных промышленных предприятий и государственных компаний, минимизировать возможность фальсификации документов и автоматизировать контроль за прохождением работниками инструктажей.