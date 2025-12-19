РБК: МГТУ им. Баумана не станет вводить прием на инженерные направления по четырем ЕГЭ

В пресс-службе вуза сообщили, что ЕГЭ по физике останется обязательным для поступления на большинство направлений подготовки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2026 году продолжит принимать абитуриентов на инженерные специальности по результатам трех предметов ЕГЭ, а не четырех, как сообщал университет ранее. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.

"Ежегодные глобальные обновления в правилах приема создают трудности для абитуриентов, именно поэтому существенные изменения планируются только после завершения всех обсуждений и подготовки нормативных актов", - заявили изданию.

В МГТУ отметили, что решение о сохранении трех экзаменов принято после обсуждения инициатив по начислению дополнительных баллов поступающим, которые сдавали четыре ЕГЭ, выбрав и физику, и информатику.

При этом ЕГЭ по физике останется обязательным для поступления на большинство направлений подготовки, сообщили в вузе. Там добавили, что правила приема и перечень необходимых предметов ЕГЭ будут опубликованы на сайте университета до 20 января 2026 года.

Ранее университет планировал требовать при поступлении результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, физике и информатике.