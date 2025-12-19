Чибис пригласил сделавшего предложение на "Итогах года" в Заполярье

Журналист из Екатеринбурга в прямом эфире сделал предложение своей девушке

МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил переехать в регион журналиста из Екатеринбурга, предложившего своей девушке выйти за него замуж во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным", и обещал помочь с получением льготной "Арктической ипотеки" под 2%, которая действует в регионе.

"Невеста дала согласие молодому журналисту из Екатеринбурга. Президент Владимир Путин обратил внимание, что есть регионы, где действует ипотека под 2%. Таким регионом является Мурманская область, поэтому мы молодоженов приглашаем к нам жить и взять "Арктическую ипотеку", поможем в решении этого вопроса", - сказал Чибис в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным" сделал предложение своей девушке, которая ответила согласием. После чего он поднял проблему дорогих ипотечных кредитов, неподъемных для молодых семей. В ответ на это президент Путин отметил, что есть регионы, где действует льготная ипотека под 2% и добавил, что меры по поддержке молодых семей будут продолжены.