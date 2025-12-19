Минздрав направил предложения по обеспечению бесперебойности мониторинга глюкозы

Для функционирования самих систем мониторинга постоянное интернет-подключение не требуется, оно необходимо для дистанционной передачи показаний на устройства родителей, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты Минздрава РФ работают в тесном контакте с пациентским сообществом и эндокринологами, в Минцифры направлены предложения по обеспечению бесперебойной дистанционной передачи данных с систем мониторинга глюкозы. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Для функционирования самих систем мониторинга глюкозы постоянное интернет-подключение не требуется - они бесперебойно работают. Интернет требуется для дистанционной передачи показаний на устройства родителей. Наши специалисты работают в тесном контакте с пациентским сообществом, эндокринологами. Министерством сформированы и направлены в Минцифры предложения по обеспечению бесперебойной дистанционной передачи данных с систем непрерывного мониторинга с использованием специального программного обеспечения", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что отключение интернета в приграничных регионах России осложняет использование важных сервисов, в частности контроль родителями датчиков глюкозы при диабете у детей, однако это необходимо, чтобы уберечь жителей от атак дронов ВСУ.