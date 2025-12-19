В Териберке введут запрет на выход судов в море

Ограничение ввели из-за сильного ветра

МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Маломерные суда не смогут выйти в акваторию Баренцева моря с 21 по 22 декабря в Териберке и Ура-Губе в Мурманской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ограничение ввели из-за сильного ветра.

"Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря с 00:00 мск 21 декабря до 24:00 22 декабря на территории сельских поселений Териберка, Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области", - сказано в сообщении.

Согласно тексту постановления, 21 декабря в районе Териберки порывы ветра могут достигать 17-22 м/с, пройдет снег, метель. Кроме того, 21-22 декабря произойдет увеличение высоты волны в акватории южной части Баренцева моря от двух метров и более.