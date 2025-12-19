В Ярославской области подали более 300 заявок на программу "Герои Ярославии"

В регионе созданы условия для самореализации бойцов, которые возвращаются со спецоперации

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Более 300 заявок поступило от участников специальной военной операции (СВО) Ярославской области для участия в региональном проекте "Герои Ярославии", который был запущен по аналогии с президентской программой "Время героев". Сейчас участники проходят стажировки в органах власти и на предприятиях, сообщил в мессенджере Max глава региона Михаил Евраев.

"В нашем регионе работает программа "Герои Ярославии". На конкурс поступило более 300 заявок. Среди финалистов - кавалеры ордена Мужества, бойцы, награжденные медалями Жукова, Суворова, "За заслуги перед Отечеством", - написал он.

По словам губернатора, участники программы завершили два очных модуля, сейчас они проходят стажировки на предприятиях и в органах власти, работают над проектами для реализации на территории Ярославской области. "Состоялось и первое назначение участника нашей программы. Антон Новосельцев, который 1,5 года выполнял задачи в зоне специальной военной операции, теперь будет работать начальником отдела в Центре развития ЖКХ", - сообщил глава региона.

По словам губернатора, в регионе созданы все условия для самореализации бойцов, которые возвращаются со спецоперации. Участники СВО проходят профобучение в рамках нацпроекта "Кадры": всего доступно около 300 программ. "С 1 сентября в регионе впервые началась подготовка водителей на автомобили с ручным управлением. В партнерстве со "Школой 21" "Сбера" созданы специальные курсы по цифровой грамотности и ИТ-компетенциям. Эти шаги - часть системной работы по созданию условий для возвращения и достойной жизни в регионе людям, которые защищают нашу страну", - добавил губернатор