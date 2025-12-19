На Ставрополье зажгли огни на главной новогодней ели края

В Ставрополе украсили иллюминацией все городские фонтаны и знаковые достопримечательности

СТАВРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Церемония зажжения огней на главной новогодней ели региона прошла в Ставрополе. В 2025 году в городе частично обновили праздничные украшения, сообщил ТАСС глава муниципалитета Иван Ульянченко.

"В этом году по традиции мы отказались от салюта в новогоднюю ночь, не будет масштабных народных гуляний - программа сосредоточена на том, чтобы подарить праздник детям. Но новогоднее убранство в Ставрополе не обновлялось около десяти лет, поэтому в 2025 году мы создали новые локации в центре города - у главной ели появился световой шатер, рядом появились детская карусель, световой тоннель и новогодние фонарики", - сказал он.

Также на центральной площади города установлен лес из искусственных новогодних елей разной высоты - в общей сложности их 34. Там же расположены светящиеся буквы, из которых складывается наименование города - Ставрополь. На площади готовится к открытию и ставропольская резиденция Деда Мороза, которую в этом году также обновили. Новогодний волшебник будет принимать детей в разные дни декабря и в январские выходные до Рождества.

Перед наступлением зимней погоды в Ставрополе украсили иллюминацией все городские фонтаны и знаковые достопримечательности - Тифлисские ворота, Хоперскую палатку, территорию исторического центра города - Крепостной горы. По сообщению пресс-службы администрации муниципалитета, на разных улицах установлены световые фигуры оленей, снеговиков-музыкантов, медведей, павлина, карета с упряжкой лошадей, арочные ансамбли и другие украшения.