В Ярославской области молодым семьям выплатят 300 тыс. рублей за третьего ребенка

В регионе также компенсируют 50% стоимости обучения в вузах за одного ребенка из многодетных семей

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Молодые семьи (до 35 лет) в Ярославской области с 2026 года начнут получать 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка. Об этом сообщил в мессенджере Max глава региона Михаил Евраев.

Ранее сообщалось о введении единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей для женщин, которые родят первого ребенка в возрасте до 25 лет, второго - до 27 лет, третьего и последующих детей - до 29 лет.

"Также с 2026 года молодым семьям до 35 лет при рождении третьего ребенка будет выплачиваться единовременно 300 тыс. рублей. Соответствующее изменение в закон о временных мерах поддержки семей с детьми подписал буквально накануне итогов года с Владимиром Владимировичем Путиным", - сообщил Евраев.

Отмечается, что в Ярославской области уделяется большое внимание поддержке семей с детьми. "Предусмотрены единовременные выплаты при рождении одновременно двух и более детей, при рождении третьего или последующего ребенка. По 100 тыс. рублей единовременно выплачиваем беременным студенткам-очницам. Организовали 24 пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных", - написал губернатор.

Кроме того, в регионе компенсируют 50% стоимости обучения в вузах за одного ребенка из многодетных семей. Предусмотрена единовременная выплата на школьную и спортивную форму, которая будет предоставляться без учета дохода. "Также без оценки критерия нуждаемости улучшаем жилищные условия семей, воспитывающих восемь и более детей. Эта мера действует в регионе с 2022 года. Учреждена и областная награда - медаль "За верность родительскому долгу", - сообщил губернатор, отметив, что в регионе продолжится последовательная работа по укреплению института семьи и созданию благоприятных условий для роста рождаемости.