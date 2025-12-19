Путин назвал лауреатов премии "Вызов" талантливыми и увлеченными людьми

Президент РФ отметил, что премия помогла многим исследовательским и инженерным командам воплотить в жизнь дерзкие, прорывные планы

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня почетные награды вновь вручаются талантливым, увлеченным любимым делом людям. Тем, кто трудится с полной отдачей, ищет нестандартные научные, технологические решения, ставит перед собой амбициозные цели, искренне стремится приносить пользу Родине", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что премия помогла многим исследовательским и инженерным командам воплотить в жизнь дерзкие, прорывные планы. По его мнению, такие инициативы вносят большой вклад в популяризацию науки и образования, в формирование у молодых людей интереса к творческому, исследовательскому поиску. "От этого прямо зависит успешное социально-экономическое развитие России, укрепление ее суверенитета, достижение технологического лидерства на ключевых направлениях прогресса", - добавил он.

Национальная премия ежегодно вручается ученым, инженерам, изобретателям, чьи разработки обладают значительным потенциалом для качественного изменения жизни людей к лучшему и имеют горизонт практического внедрения до 10 лет.