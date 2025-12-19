Более 240 тыс. жителей ДНР прошли профориентацию по нацпроекту "Молодежь и дети"

Как отметили в Министерстве молодежной политики республики, более 139 тыс. школьников, студентов и начинающих специалистов также приняли участие в тренингах по повышению коммуникативных и социальных навыков

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Свыше 240 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) прошли мероприятия про профессиональной ориентации в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Об этом сообщили в Министерстве молодежной политики ДНР.

"В этом году порядка 241 тыс. молодых людей прошли через профориентационные мероприятия нацпроекта "Молодежь и дети". Это позволило им значительно повысить навыки и умения и сделать осознанный профессиональный выбор", - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, более 139 тыс. школьников, студентов и начинающих специалистов также приняли участие в тренингах по повышению коммуникативных и социальных навыков.

Национальный проект "Молодежь и дети" реализуется с 2025 года.