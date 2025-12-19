Власти Марий Эл с нового года будут выплачивать контрактникам по 2,1 млн рублей

Глава региона Юрий Зайцев отметил, что поддержка бойцов, которые отстаивают интересы страны, и членов их семей является одним из приоритетных направлений работы правительства республики

ЙОШКАР-ОЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Марий Эл с нового года будут выплачивать из республиканского бюджета по 2,1 млн рублей тем, кто добровольно решит заключить контракт о прохождении военной службы. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"С 1 января размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в добровольном порядке, составит 2,5 млн рублей: из них 400 тыс. рублей - федеральная выплата и 2,1 млн рублей - средства, которые выплачиваются из республиканского бюджета", - сказал Зайцев, подписав соответствующий указ.

Он отметил, что поддержка бойцов, которые отстаивают интересы страны, и членов их семей является одним из приоритетных направлений работы как для правительства республики, так и для него лично. "Продолжим помогать героям и их близким, отправлять гуманитарные конвои в зону СВО - важно, чтобы наши воины знали, что мы ими гордимся и ждем домой с победой", - заметил Зайцев.