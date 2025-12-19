В Смоленске в новом кампусе "Гагарин" появятся четыре основных специализации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Межвузовский кампус "Гагарин", который планируют построить в Смоленске, будет иметь четыре основные специализации - трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Смоленской области Василий Анохин.

"У него будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. В основе кампуса - компетенции и опыт передовых организаций региона", - написал он.

По информации Анохина, вуз должен стать не только образовательной площадкой, но и центром научной деятельности. С ректорами смоленских вузов глава региона провел встречу, на которой обсудил планы развития науки на уровне вузов. "Речь шла о механизме "полного цикла", позволяющем выстраивать кооперацию вузов и промышленных предприятий, об участии в деятельности научно-образовательных центров, федеральных научно-технических программ, конкурсах Российского научного фонда", - отметил Анохин.