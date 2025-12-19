Новым ректором Воронежского госуниверситета избрали Юрия Старилова

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Исполнявший обязанности ректора Воронежского государственного университета (ВГУ) с 30 мая 2025 года Юрий Старилов занял должность на постоянной основе, заручившись большинством голосов сотрудников и студентов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"На должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный университет" Конференцией работников и обучающихся избран доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Юрий Николаевич Старилов", - говорится в сообщении.

За Старилова отдали голоса 88% делегатов конференции, добавили в пресс-службе. Ранее вуз сообщал, что другими претендентами на пост ректора были профессор кафедры истории России исторического факультета Аркадий Минаков и заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур физического факультета Павел Середин.

Старилов занимал должность и.о. ректора Воронежского госуниверситета с 30 мая 2025 года, сменив в этом качестве декана фармацевтического факультета Елену Чупандину. Предыдущим ректором ВГУ был Дмитрий Ендовицкий, в отношении которого в настоящий момент идет суд по делу о даче взятки в особо крупном размере. Ендовицкий был задержан 19 июня 2024 года, а 13 марта 2025 года трудовой договор с ним был расторгнут в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ.

Юрий Старилов родился 25 июня 1963 года. В 1986 году окончил юридический факультет ВГУ, в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Аттестация кадров аппарата управления (на материалах аттестационной практики советских органов Центрально-Черноземного экономического района)", в 1996 году - докторскую диссертацию на тему "Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование". Является членом экспертного совета высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по праву и политологии и членом научно-консультативного совета при Верховном суде Российской Федерации.