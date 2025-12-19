Вступил в силу новый порядок применения клинических рекомендаций Минздрава

В них входят протоколы ведения пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий врача

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новый порядок использования клинических рекомендаций и подходы к их использованию в практике медицинскими специалистами, разработанные Минздравом России, вступили в законную силу 20 декабря.

Новый порядок применения клинических рекомендаций утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ. Из документа следует, что клинические рекомендации - это документы, которые содержат научно-доказанную информацию о профилактике, диагностике, лечении и реабилитации. В том числе в них входят протоколы ведения пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий врача с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний.

При применении клинических рекомендаций врач самостоятельно организовывает и выбирает тактику обследования и лечения. При необходимости по инициативе лечащего врача может быть созван врачебный консилиум как в очном, так и в дистанционном формате.

Если больница не может оказать пациенту помощь, предусмотренную клиническими рекомендациями, из-за отсутствия лицензии или материалов, то помощь может быть оказана с применением телемедицинских консультаций. Также больной может быть направлен в другие медорганизации, которые имеют возможность оказать соответствующую медицинскую помощь.