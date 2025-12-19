Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

Президент России отметил, что представители этой профессии своей неустанной, напряженной работой и в России, и за ее пределами вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление страны

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов безопасности. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны сердечно поздравляю вас с Днем работника органов безопасности. В этот праздник мы чествуем профессионалов, мужественных и сильных людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную стезю. Тех, кто оберегает суверенитет и конституционный строй страны, защищает ее национальные интересы, отстаивает права и свободы граждан. Своей неустанной, напряженной работой и в России, и за ее пределами вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление нашей державы", - сказал он.

Глава государства отметил, что сотрудники органов безопасности всегда ценили и берегли лучшие традиции своих служб, сохраняли преемственность поколений, щедро делились с молодыми коллегами бесценным опытом, которые "не заменят никакие учебники и пособия".

"И, конечно, с наступающим 2026 годом. Крепкого здоровья и новых успехов вам и вашим близким!", - заключил российский лидер.