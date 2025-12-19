Путин отметил подвиги сотрудников спецслужб в войне с нацистами

Глава государства подчеркнул, что навсегда в истории страны останется роль специальных служб, которые с честью и триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Предшествующее поколение сотрудников спецслужб сражались с нацистами, а также с честью выходили из поединков холодной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Днем работника органов безопасности.

"Сегодня вы [работники органов безопасности] самыми теплыми чувствами вспоминаете своих легендарных наставников, отдаете дань уважения ветеранам. Их верность Отечеству всегда будет для нас нравственным ориентиром. Они мужественно сражались с нацистами и их пособниками, приближая великую победу. Навсегда в истории страны останется роль специальных служб, которые с честью и триумфом выходили из напряженных поединков Холодной войны", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что страна будет помнить и тех боевых товарищей, которые на переломном рубеже XX и XXI веков отдали свои жизни, и сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, а также отразить "агрессию международного терроризма".

"Нынешнее поколение сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ достойно продолжает дело своих предшественников, надежно обеспечивает безопасность России и наших граждан", - заключил Путин.