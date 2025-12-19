В ОП подготовят предложения по защите россиян от телефонных мошенников

В качестве новых идей выделяется рамочное регулирование искусственного интеллекта, сообщил член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ будет готовить новые предложения по противодействию телефонным мошенникам. Об этом заявил ТАСС член комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина на "Итогах года" о том, что меры по борьбе с телефонным мошенничеством сработали, ущерб сократился на 33%, но еще многое нужно сделать.

"Общественная палата РФ продолжит проводить мониторинг реализации первого пакета мер противодействия телефонным мошенникам и с учетом анализа обращений готовить дальнейшие предложения по совершенствованию законодательства в указанной сфере", - сказал Машаров.

В качестве новых идей он выделил рамочное регулирование искусственного интеллекта. "Все чаще он стал использоваться в преступных целях, нужно разграничить сферу ответственности и закрепить уполномоченных субъектов", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, отметил он, эффективность защиты граждан от организованных преступных сообществ телефонных мошенников повысит пресечение каналов легализации средств через криптообменники путем их выведения в правовое поле, повышение уголовной ответственности дропперов, пресечение массовой практики немаркированных звонков, блокировка иностранных мессенджеров.

"В 2026 году необходимо оперативно принять второй пакет мер по антифроду, подготовленный Минцифры России", - сказал Машаров.