Роспотребнадзор за год заблокировал продажу 4,9 млн упаковок антисептиков

Среди частых причин блокировок контрафакт и фальсификат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор с помощью системы маркировки "Честный знак" с 1 ноября 2024 года заблокировал продажу 4,9 млн упаковок антисептиков и дезинфицирующих средств, нелегально находившихся в обороте. Самые частые причины блокировок - контрафакт и фальсификат, сообщила пресс-служба ведомства.

"Подавляющее большинство заблокированных товаров (2,6 млн упаковок) не имели легального происхождения: в системе отсутствовали данные об их производстве или о нанесении кода. Еще 1,2 млн упаковок были остановлены как повторные продажи, что является одним из ключевых признаков контрафакта. Почти миллион упаковок (900 тыс.) имели некорректные коды маркировки, что указывает на фальсификат", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что еще в преддверии эпидемического сезона начали контролировать продажу антисептиков и средств дезинфекции.