Вирусолог Малинникова: гонконгский грипп может стать новой причиной пандемии

Доктор медицинских наук призвала россиян соблюдать все требования санэпидрежима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следующую пандемию могут вызвать гонконгский A (H3N2) или же птичий A (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"Пандемия гриппа будет, вопрос - когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5. Поэтому сегодня за ними ведется особое наблюдение, и это действительно оправдано, потому что вирус гриппа, так сказать, поднимает свою голову. Но это не значит, что мы не вооружены: мы имеем и противовирусные препараты, и вакцину, поэтому паники быть не должно", - сказала она.

Врач призвала соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей, обязательно прививаться и придерживаться санитарно-гигиенических норм.

"Сегодня вакцинация обязательна для всех, а современные вакцины позволяют прививать беременных, маленьких детей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, различными иммунодефицитами. Все это позволяет нам создавать ту иммунную прослойку, которая не дает все-таки вирусу активизироваться и произвести пандемию", - заключила она.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако, по информации ведомства, большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой - 1,8%.