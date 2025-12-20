Вильфанд: в Москве погода на выходных будет соответствовать ноябрю

Снежный покров не появится в течение недели из-за установившегося высокого атмосферного давления, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Похолодания и осадков до конца текущей недели в Москве ожидать не стоит, погода будет соответствовать ноябрю. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный режим, который сейчас наблюдается в пятницу, субботу, воскресенье, соответствует климатическим нормам начала ноября. Таким образом, погода отстает от своего климатического развития практически на полтора месяца", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что сохранится "скучная", облачная погода с температурой воздуха в интервале от минус 2 до плюс 2 градусов и небольшими осадками в пятницу и воскресенье. Этого достаточно для образования гололедицы.

Ранее Вильфанд сообщил, что снег не сформирует покров в Московском регионе в течение недели из-за установившегося высокого атмосферного давления.