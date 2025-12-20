Врач Вялов назвал пагубным совмещение "Оливье" с водкой и сладким шампанским

Гастроэнтеролог сообщил, что такое сочетание может спровоцировать острый панкреатит

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Салат "Оливье" в сочетании с водкой, газированными напитками, сладким коктейлем или игристым вином может спровоцировать острый панкреатит. Об этом ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, давая рекомендации к новогоднему застолью.

Читайте также

Как долго можно хранить оливье, холодец и другие новогодние блюда

"Оливье" нельзя совмещать с алкоголем, особенно сладким и крепким: шампанское полусладкое или сладкое, сладкие коктейли, водка. Это грозит острым панкреатитом. Алкоголь плюс жир - худшая комбинация для поджелудочной. Сахар в напитках усугубляет углеводную нагрузку", - сказал Вялов, отметив, что традиционный новогодний салат стоит сочетать с не крепкими алкогольными напитками без сахара - сухим вином или шампанским брют.

Проблемами грозит и употребление "Оливье" с газированными сладкими напитками. "Резкий выброс инсулина от простых сахаров напитка наложится на выброс от картофеля. Риск набора веса и нарушения углеводного обмена возрастает в разы. Газы усиливают вздутие", - рассказал врач.

Также гастроэнтеролог рекомендовал воздержаться от употребления "Оливье" вместе с фруктами, белым хлебом, а также другими тяжелыми салатами. "Оливье" нельзя совмещать с другими тяжелыми, жирными салатами и закусками: "Мимоза", салат с крабовыми палочками, холодец, паштеты. Это прямая перегрузка ЖКТ, печени и поджелудочной железы. С фруктами на десерт сразу после еды, так как они могут вызывать брожение, вызывая метеоризм, изжогу и несварение. Фрукты - отдельный прием пищи, минимум через 1-1,5 часа. А также с большим количеством белого хлеба/булок, добавляет ненужных простых углеводов и еще больше "забивает" желудок", - отметил врач.

По словами Вялова, "Оливье" желательно сочетать с ферментированными продуктами: квашеной капустой, мочеными яблоками, умеренным количеством соленых грибов. "Они содержат пробиотики и органические кислоты, которые помогают переваривать тяжелую, жирную пищу", - отметил врач, посоветовав поставить на новогодний стол также свежие огурцы и зелень.

Главным блюдом после "Оливье", по словам собеседника агентства, может стать запеченное мясо, рыба или птица, при условии, что в них не будет тяжелых соусов.