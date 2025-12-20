В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков, местами гололедица и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 0-2 градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.