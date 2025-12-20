На Урале представят экспозицию об истории метро Екатеринбурга

Выставку откроют 26 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Экспозицию об истории и спорах вокруг строительства метро Екатеринбурга в XX веке представят в музее истории города. Выставка "Метро как предчувствие" откроется 26 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Не известно, о чем чаще шутят горожане - о превратностях погоды или о вероятности постройки второй и третьей линии метро. Потому, видимо, екатеринбургская подземка плотно окружена ореолом мифов, версий и предположений. <…> О том, как воплощали в жизнь проект метро [города в XX веке], о мечтаниях и дебатах, развернувшихся вокруг нейминга станций и их архитектурно-дизайнерского решения, о торжественных церемониях - "первый ковш", "первая сбойка", официальный пуск и начало регулярного пассажирского сообщения - и трудовых буднях, о метро как подвиге и метро как большой мечте расскажем на выставке", - рассказали в пресс-службе, отметив, что для широкой общественности выставка будет доступна с 26 декабря до 26 апреля.

В музее поясняют, "Метро как предчувствие" отображает настроение предвкушения, ожидания и эйфории, охватывавшее жителей города-миллионника в 1970-е годы в связи со строительством метро. Выставка подготовлена при участии Екатеринбургского метрополитена, Государственного архива Свердловской области и ООО "Метрострой - ПТС". Гости увидят фотохронику, документы и эскизы, образцы пород, использовавшиеся в отделке станций, первую форму машинистов, билет первого пассажира и многое другое. "Посетителям, помимо прочего, представится возможность испытать тактильные и обонятельные ощущения, переживаемые при посещении метро, очутиться в кабине машиниста и даже перенестись на несуществующую платформу станции "Бажовская", - рассказали в пресс-службе.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году. Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Вопрос продолжения строительства метро в Екатеринбурге обсуждается более 10 лет, по состоянию на 2022 год стоимость строительства второй ветки метро оценивалась в 90 млрд рублей. Строительство второй ветки планировалось начать в 2024 году, но позднее разработка проекта была приостановлена. При принятии бюджета региона на 2026 год были предусмотрены средства на разработку технико-экономического обоснования строительства второй ветки.