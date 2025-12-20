В МЧС сообщили, что в РФ домофоны стали элементом системы оповещения населения

В Министерстве отметили, что для доведения до населения экстренной информации в виде push-сообщений через интернет используется мобильное приложение "МЧС России"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Домофоны и управление эвакуацией людей при пожаре стали в России элементами системы оповещения населения, что регламентировано соответствующей нормативной базой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По нормам гражданской обороны в нашей стране для своевременного оповещения населения комплексно задействуются средства и сети операторов связи, средства эфирного и кабельного телевидения и радиовещания, также других технических средств передачи информации, таких как системы домофонов, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, для оповещения населения используются системы этажного оповещения в многоквартирных домах и другие системы озвучивания помещений в общественных и производственных зданиях. "Сопряжение систем оповещения населения с действующими автоматизированными и информационными системы, в том числе системами домофонной связи, регламентировано нормативной правовой и нормативно-технической базами", - добавили в ведомстве.

Как подчеркнули в МЧС, для доведения до населения экстренной информации в виде push-сообщений через интернет используется мобильное приложение "МЧС России", которое доступно для мобильных устройств на базе IOS и Android.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее сообщал, что домофоны в подъездах жилых домов могут стать альтернативой радиоточкам для оповещения населения об опасностях и угрозах. В ведомстве уточнили, что уже разрабатывается концепция организации оповещения населения, которая как раз и будет включать в себя порядок использования домофонов для предупреждения о ЧС. Кроме того, как отмечали в МЧС, специалисты работают над актуализацией нормативно-методического обеспечения. Работа проводится с учетом необходимости применения новых отечественных технологий.