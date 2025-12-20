Вильфанд предупредил об опасности выхода на лед в центре европейской части РФ

Лед еще очень тонкий, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Выходить на лед в центре европейской части России сейчас опасно - он очень тонкий. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это очень опасно. Лед настолько хрупкий, настолько ненадежный. Сейчас мы при температуре около нулевой отметки. Какой может быть лед?" - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что все родители, дедушки и бабушки должны это понимать и не пускать детей на лед. Уже через неделю будут измерять толщину льда, тогда станет понятно, можно ли заниматься подледным ловом.