Грузоподъемность снегоболотоходов "Бурлак" увеличили на 60%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Вездеходы "Бурлак" создали двухосный прицеп, позволяющий увеличить грузоподъемность снегоболотоходов для Арктики и Антарктиды с 1,5 до 2,5 тонны. Проект модернизации помог внедрить новые отечественные разработки в производство прицепов для снегоболотоходов, сделать их более надежными при эксплуатации в экстремальных условиях, сообщили ТАСС в компании.

"Предприятие "Вездеходы "Бурлак" продолжает повышать надежность и грузоподъемность своих снегоболотоходов, которые эксплуатируются в суровых условиях Арктики и Антарктиды. <…> В результате научных работ был создан двухосный прицеп с полной массой до 3,5 т. Среди уникальных решений - внедрение балансирной подвески и разработка инерционного тормоза, который обеспечивает безопасность на сложных маршрутах и позволяет увеличить грузоподъемность прицепа до 2,5 тонн. Этот проект поможет внедрить новые отечественные разработки в производство снегоболотоходов и прицепов, сделает их более надежными при эксплуатации в экстремальных условиях", - рассказали на заводе.

Новая конструкция позволяет прицепу сохранять высокую проходимость в условиях бездорожья, глубокого снега и болот даже с нагруженным прицепом. В компании пояснили, что вездеходы на шинах низкого давления конструктивно ограничены по массе: увеличение нагрузки приводит к ухудшению проходимости и росту давления на грунт. В связи с этим повышение эффективности перевозок достигается за счет оптимизации конструкции и применения прицепных решений без увеличения массы самой машины.

Ожидается, что внедрение новых разработок позволит снизить стоимость грузоперевозок в труднодоступных районах, сократить количество рейсов и увеличить объем груза, перевозимого за один проход. Общая стоимость проекта составила 4,6 млн рублей. Разработка реализована совместно с Южно-Уральским и Курганским государственными университетами.