Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак в 2025 году

Ими стали чихуахуа и вельш-корги пемброк, рассказали в Российской кинологической федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Немецкий шпиц стал самой популярной у россиян породой собак в 2025 году, в тройку также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк. Об этом ТАСС сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

В десятку самых популярных пород также попали пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер.

В федерации отметили, что первые три строчки рейтинга последние годы остаются неизменными. Самым существенным отличием стал рост популярности пуделя, который поднялся на две позиции и занял четвертое место. "Эксперты РКФ связывают это с двумя факторами. Во-первых, с общей тенденцией урбанизации и спросом на неприхотливых собак-компаньонов для городских условий. Во-вторых, с выдающимися качествами самой породы: пудель практически не линяет, не имеет специфического запаха при должном уходе и отличается высоким интеллектом и легкой обучаемостью. Все это делает его отличным выбором для начинающих владельцев. Возможно, свою роль также сыграли медиа и социальные сети, где пудели в последнее время набрали популярность", - пояснили в федерации.

Список замкнул джек-рассел-терьер, который в этом году вытеснил с десятой позиции сибу. "Джек-рассел-терьер - подходящий выбор для активных людей, а при достаточных физических нагрузках он вполне комфортно чувствует себя и в городской квартире. Сиба, напротив, - порода не для новичков. Эти японские собаки часто обладают сдержанным и своенравным характером, требуют регулярной дрессировки и больше тяготеют к загородной жизни", - отметили кинологи.

Президент РКФ Владимир Голубев рассказал, что лидерство компактных пород объясняется запросом горожан на собак, которые легко адаптирующегося к квартирным условиям. "Но мы рады, что и породы более крупных размеров не остаются без внимания, что говорит о готовности россиян брать на себя ответственность за собак, требующих определенной подготовки", - сказал он.