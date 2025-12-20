Эксперт Минакова: гонконгский грипп стал сезонным заболеванием

Кандидат медицинских наук отметила, что это заболевание не опасно для вакцинированных

ТОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Гонконгский грипп уже стал сезонным заболеванием, которое не опасно для вакцинированных. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии СибГМУ Юлия Минакова.

"В настоящее время гонконгский грипп, его штамм, все-таки перешел в рубрику "сезонные гриппы". Штамм A(H3N2) входит в состав вакцин, которые были разработаны и использованы для сезонной вакцинации против гриппа в период 2025-2026 годов. Он входит и в трехвалентную вакцину, и в четырехвалентную, которой вакцинировались и дети, взрослые и беременные", - сказала Минакова.

По ее словам, среди тех, кто вакцинировался, в последние годы не зафиксировано случаев осложнения или летальных исходов от заболевания гонконгским гриппом.

Она отмечает, что грипп опасен для тех, кто впервые сталкивается с этим штаммом. Также в группу риска попадают дети до двух лет, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом - ожирением, сахарным диабетом. Но при своевременном обращении можно вылечить заболевание на ранней стадии.

Пресс-служба Роспотребнадзора ранее сообщала о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако, по информации ведомства, большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой - 1,8%.