В ДВФУ рассказали о снижении темпов роста заболеваемости гонконгским гриппом в РФ

При этом заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти, сообщила кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, отмечается снижение скорости прироста числа новых заболевших. Об этом ТАСС сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"Мы отмечаем стабильный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако отмечается снижение темпов роста заболеваемости. То есть прирост новых заболевших гонконгским гриппом идет с меньшей скоростью. Данная тенденция отмечается как по всей территории России, так и, в частности, по территории Приморского края", - рассказала она.

При этом Вахрушева отметила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, на пятидесятой неделе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти, уровень заболеваемости составляет порядка 106 случаев на 10 тыс. населения.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Эксперты Всемирной организации здравоохранения фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), он выявлен уже в 30 странах по всему миру.