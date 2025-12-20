В большинстве регионов СЗФО ожидается оттепель

На востоке округа сохранятся морозы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Оттепель, мокрый снег и гололед ожидаются в выходные в большинстве регионов Северо-Запада России, сообщают региональные гидрометцентры. Но восток СЗФО - Ненецкий автономный округ (НАО) и север Республики Коми - по-прежнему будет мороз.

20 декабря в Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от плюс 1 до минус 4 градусов. В выходные дни на погоду в Архангельской области окажет влияние воздушная масса с Атлантики, которая принесет осадки в виде снега и дождя и ветреную погоду. Температура воздуха минус 2 - плюс 3 градуса, в восточных районах до минус 13 градусов.

В Ненецком автономном округе (НАО) морозы ослабеют, местами пройдет небольшой снег, ночью и утром ожидается туман; на западе округа небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура ночью минус 28-33, днем минус 15-20 градусов, на востоке округа до минус 26 градусов; на западе округа ночью минус 18-23, местами по побережью до минус 8, днем минус 1-6, местами до минус 12 градусов.

Морозы усилятся на севере Республики Коми до минус 38-43 градусов в ночь на 20 декабря, днем на севере региона от минус 20 до минус 27 градусов, ветер 6-11 м/c. На юге региона ночью до минус 34 градусов, днем - 15-20 градусов мороза. 21 декабря ожидается ненастная погода: ветер усилится до 12-14 м/с в порывах, пройдут сильные снегопады, на юго-западе региона - снег с дождем и температура от минус 3 до плюс 2 градусов, а на крайнем северо-востоке сохранятся морозы до минус 35 градусов.

В Вологодской области под влиянием атлантического циклона сохранится теплая погода, температура на 6-8 градусов превышает климатическую норму: в ночь на 20 декабря подморозит до минус 5-10 градусов, днем от нуля до плюс 2 градусов, ожидается дождь, мокрый снег, на дорогах - гололед. Такая погода сохранится и 21 декабря, но ближе к вечеру атмосферный фронт откроет путь воздушным массам из Арктики, начнется похолодание, температура опустится до 2-7 градусов ниже нуля, дождь перейдет в снег.

Дождливый декабрь

20 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области в течение суток от нуля до плюс 5 градусов. В выходные дни под влиянием периферии циклона в Новгородской области сохранится дождливая и теплая для декабря погода. "Днем ожидаются умеренные, местами небольшие осадки в виде дождя, в восточных районах - с мокрым снегом. Небольшие осадки прогнозируются и 21 декабря. Температура воздуха в течение выходных составит от нуля до плюс 5 градусов. Ветер юго-западный, в воскресенье днем переходящий в западный, 5-10 м/с. А прямо в начале рабочей недели нас ждет похолодание", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

На территории Калининградской области в выходные ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2 - 5, днем до 8 градусов тепла.